Wheels Nats Winter

Torsdagen den 10 februari 2011 lättar Cinderella ankar! Ni som varit med på någon av våra fem tidigare Winter-träffar vet att vi bjuder på vinterns hetaste dygn.

Tidigare år har biljetterna gått åt som smör i solsken och det var inget undantag i år. Eventuella avbokningar läggs ut till försäljning, det gäller bara att ringa Viking Line, 08-452 40 80 och kolla. Information om båten, hyttkategorier och annat hittar du på Viking Lines hemsida

Båten lämnar Stadsgårdskajen klockan 18.00. På din biljett ser du vilken sittning du bokat in för buffén. Banden som underhåller ombord är The GoGetters, The Hub Caps och Jerry "Lee" Carlsson och Henrik "Elvis" Åberg. Du får ett detaljerat program vid ombordstigning med alla tider som gäller.

Nere på Bildäck har vi byggt om till ett stort träffområde med bilar, motorcyklar och swap-meet. Där kan du också besöka Swahili Bob´s tatuerare/piercare och frisörerna från Sivletto. Där finns också Linda "Flickan" Tolind som visar dig hur man hanterar en airbrush och berättar om motivlackeringens konster. Du kan också gå en kort "prova-på-kurs". Von Sven och Pekka Wizzz pinstripar allt du vill och Verktygsboden visar upp sina plåtmaskiner och demonstrerar hur de ska användas. Här nere finns också en bar för lite skönt barhäng i rätt miljö.

Ombord avslöjas också vem som vinner den prestigefyllda utmärkelsen Årens Vackraste rod.

Till dess så njut av bilderna från förra årets kryssning.

Vi ses ombord.