Folkhojen amatörbygge

Fråga

Har blivit erbjuden att ta över ett avstannat "folkhoj" projekt. Alltså ram från trike & chopper med 1200cc folkamotor. Den är så pass gången att ram, gaffel, hjul, motor och drivning e monterat. Inga bes eller kontroller är utförda. Vad krävs för att jag ska kunna regga den och så småningom Ta den i trafik?

Peter

Svar

Det här handlar om ett rent amatörbygge som skall passera en SFRO besiktningsman. Gå in på www.sfro.com , där finns all information och titta gärna under ”Information inför byggbesiktning bil”.